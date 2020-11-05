Штаб Трампа будет подавать иск о нарушениях при подсчете голосов в Неваде

Штаб действующего президента США Дональда Трампа намерен подать иск против штата Невада из-за нарушений во время подсчета голосов на выборах главы государства. Об этом сообщает Fox News.

С соответствующим заявлением выступил бывший и.о. директора Национальной разведки США Ричард Гренелл, который входит в состав штаба кандидата от Республиканской партии, в ходе пресс-конференции в Лас-Вегасе.

«В этой стране недопустимо проводить подсчет незаконных голосов, и именно это происходит в Неваде», — сказал Гренелл.

На данный момент Невада все еще не опубликовала результаты обработки бюллетеней, поскольку в штате ведется подсчет голосов.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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