Байден усилил лидерство в Неваде

Кандидат от Демократической партии Джо Байден усилил лидерство в ходе подсчета голосов в штате Невада на выборах президента страны. Об этом сообщает Fox News.

Так, на данный момент избирком заявляет о подсчете 76% бюллетеней.

Согласно представленным данным, на счету Байдена 49,5% голосов, а за действующего президента США Дональда Трампа отдали 48,9%, что устанавливает разрыв между кандидатами в 1%, или 12 тыс. голосов.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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