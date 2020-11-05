Трамп потребовал прекратить подсчет голосов на выборах
Валерия Исполатова
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Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter призвал прекратить подсчет голосов в рамках выборов главы государства.
«Остановите подсчет!» - написал Трамп заглавными буквами.
Ранее он заявил, что избирательные бюллетени, полученные по почте после дня всеобщих выборов, 3 ноября, не будут посчитаны.
Штаб Трампа уже направил в суды иски о приостановке подсчета голосов в штатах Пенсильвания, Мичиган и Джорджия.
В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса.
На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.