Филадельфия приостановила подсчет «почтовых» бюллетеней по решению суда

Власти Филадельфии — крупнейшего города в штате Пенсильвания — приостановили подсчет полученных по почте бюллетеней после решения суда о допуске на участки наблюдателей от Республиканской партии, передает телеканал NBC.

«Филадельфия временно приостановила подсчет присланных по почте бюллетеней незадолго до полудня четверга, чтобы рассмотреть решение суда», — сообщил канал.

Пенсильвания считается «колеблющимся» штатом. Она принесет победителю 20 голосов выборщиков на президентских выборах. В настоящее время там с небольшим разрывом лидирует действующий президент США Дональд Трамп, однако еще сотни тысяч голосов остаются не подсчитанными.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель выборов до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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