Штаб Байдена назвал безосновательными иски Трампа по подсчету голосов

Штаб кандидата от Демократической партии Джо Байдена прокомментировал предъявленные командой действующего президента США Дональда Трампа иски о пересчете голосов в ряде штатов. Об этом представители штаба заявили в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter Байдена.

Команда демократа назвала требование штаба Трампа остановить подсчет голосов из-за нарушений, а также о проведении пересчета бюллетеней безосновательным.

«Иски несостоятельны. Они нацелены на то, чтобы предоставить кампании Трампа возможность отстаивать позицию о том, что подсчет голосов должен быть остановлен», — сказал адвокат Байдена Боб Бауэр.

Он добавил, что команда Трампа таким способом намерена «делать ложные утверждения» по поводу достоверности результатов избирательного процесса.

В штабе также добавили, что генпрокурор США Уильям Барр пока не начал рассмотрение исков команды представителя Республиканской партии. По словам штаба кандидата от демократов, этот вопрос является прерогативой властей штатов.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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