Штаб Байдена спрогнозировал его победу в Неваде

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одержит победу в Неваде. Такое мнение выразила менеджер его предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон в ходе пресс-конференции.

«В Неваде Байден лидирует с преимуществом в 8 тыс. голосов. Наши данные гласят, что мы одержим там победу», — заявила О'Мэлли Диллон.

Победа в этом штате дает кандидату 6 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.

По предварительным результатам, Байден уже набрал 264 голоса.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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