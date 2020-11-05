Тихановская и Латушко обратились к белорусским военным

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и член КС Павел Латушко записали обращение к военным в республике. Оно опубликовано в Telegram-канале лидера белорусской оппозиции.

В обращении политики призвали армию не поддаваться угрозам властей страны и не участвовать в подавлении народных выступлений. Они пообещали военнослужащим, не замешанным в преступлениях, сохранение зарплаты и должностей после победы над действующим режимом.

По мнению Тихановской и Латушко, военнослужащих в Белоруссии хотят втянуть в противостояние с гражданами и заставить нарушить присягу.

«Мы призываем вас к одному — сдержать клятву народу. Не выполняйте преступных приказов. Не допустите репрессий, убийств и беззакония. Уход Лукашенко неизбежен, и вы можете его ускорить», — заявили лидеры протеста.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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