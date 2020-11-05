Трамп сообщил о «большой и законной победе» в Пенсильвании

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу по итогам подсчета голосов в штате Пенсильвания. Об этом он написал в своем Twitter.

«Большая законная победа в Пенсильвании!» — написал Трамп.

На данный момент избирком Пенсильвании пока не огласил окончательных результатов. На момент обработки 87% голосов разница между Трампом и его соперником от Демократической партии Джо Байденом составляет 1,9% в пользу американского лидера. После обработки 91% бюллетеней разрыв составлял 2,1%.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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