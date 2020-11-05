Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента США

Действующий президент США Дональд Трамп в своем Twitter потребовал остановить подсчет голосов на прошедших выборах главы государства.

«Остановите подсчет!» — написал он.

Ранее штаб Трампа подал в суд Джорджии иск с требованием не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.