Британия требует провести новые президентские выборы в Белоруссии

Глава МИД Британии Доминик Рааб обратился к Белоруссии с призывом соблюдать рекомендации ОБСЕ по проведению новых выборов. Об этом он написал в своем Twitter.

ОБСЕ в четверг, 5 ноября, опубликовала доклад с призывом к прекращению насилия в Белорусии в отношении мирных участников акций протеста. Кроме того, организация требует признать прошедшие в стране выборы недействительными и провести новые с опорой на «международные стандарты».

По словам британского министра, доклад представляет «серьезное обвинение» в адрес режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Важно, чтобы эти рекомендации были выполнены и были проведены новые выборы. Будем и далее поддерживать белорусский народ», — написал Рааб.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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