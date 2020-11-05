Трамп заявил, что полученные по почте после дня выборов бюллетени посчитаны не будут

Кандидат от Республиканской партии и действующий президент США Дональд Трамп заявил, что избирательные бюллетени, полученные по почте после дня всеобщих выборов, 3 ноября, не будут посчитаны. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Голоса, пришедшие после дня выборов, не будут посчитаны», — написал американский лидер.

Примечательно, что Twitter посчитал пост президента сомнительным.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — появилась надпись над твитом республиканца.

Ранее Трамп потребовал остановить подсчет голосов.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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