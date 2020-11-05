Байден сократил отрыв от Трампа при подсчете голосов в штате Пенсильвания

Разрыв между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником на выборах кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в ходе подсчета бюллетеней в штате Пенсильвания сокращается. Об этом сообщает CNN.

На данный момент у Трампа 50,4% голосов (ранее их было 50,7%), а у его соперника — 48,3% (ранее насчитывалось 48,1%). Разрыв главы Белого дома и Байдена составляет 36,5 тыс. голосов.

Избирком штата отмечает, что обработанными числится 91% бюллетеней. В Пенсильвании разыгрываются 20 голосов выборщиков. До победы в президентской гонке Байдену не хватает шесть голосов выборщиков.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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