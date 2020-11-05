Трамп намерен оспорить в суде возможные нарушения на выборах в Неваде

Предвыборный штаб кандидата от Республиканской партии и действующего президента США Дональда Трампа планирует в суде оспорить возможные нарушения при голосовании на выборах в штате Невада. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что бывший исполняющий обязанности директора американской Нацразведки Ричард Гренелл, входящий в предвыборный штаб Трампа, планирует в ходе пресс-конференции в Лас-Вегасе (штат Невада) анонсировать подачу судебного иска в этом штате.

По данным телеканала, в штабе действующего главы государства уверены, что на выборах в Неваде участвовали как минимум 10 тысяч человек, которые более не проживают там.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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