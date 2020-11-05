Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп потребовал остановить подсчет голосов в рамках проходящих в стране выборов главы государства. Об этом он написал в своем Twitter.

«Остановите подсчет!» — написал Трамп заглавными буквами

Ранее штаб кандидата от Республиканской партии потребовал пересчета голосов в ряде штатов, например Пенсильвания и Висконсин. Представители Трампа сомневаются в результатах обработки бюллетеней. Кроме того, адвокат президента Рудольф Джулиани заявлял, что направляется в Филадельфию с командой юристов из-за «массовых нарушений». Позднее он заявлял о намерении на федеральном уровне подать иск о пересчете голосов.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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