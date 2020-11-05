Захарова заявила, что РФ готова к конструктивному диалогу с любым президентом США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала проходящие в США президентские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что российская администрация готова к конструктивному взаимодействию с любым победителем в гонке за место главы Белого дома.

По ее словам, с соответствующими заявлениями неоднократно выступало руководство России.

Кроме того, представитель ведомства добавила, что проходящие выборы показали существующие недостатки американской избирательной системы, несмотря на примерное равенство кандидатов по результатам подсчитанных голосов.

«Частично это (недостатки. — «Газеты.Ru») объясняется архаичностью соответствующего законодательства и неурегулированностью в нем ряда принципиальных моментов», — заключила Захарова.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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