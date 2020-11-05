В МИД заявили, что Россия готова помочь Европе в борьбе с терроризмом

Россия готова помочь европейским странам в борьбе с терроризмом по линии соответствующих ведомств. Об этом заявила 5 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Что касается содействия европейским странам со стороны России в борьбе с терроризмом, то, конечно же, мы готовы рассмотреть возможность оказания им необходимой помощи по линии соответствующих ведомств», — подчеркнула она.

Ранее во Франции произошло несколько терактов. Жертвой первого нападения стал школьный учитель Самюэль Пати, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo. Позже в Ницце террорист напал с ножом на прихожан и туристов в церкви, одной из женщин он отрезал голову. Также теракт произошел и в Австрии. В центре Вены в результате перестрелок 5 человек погибли, 17 пострадали.

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