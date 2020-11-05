МИД призвал стороны в Карабахе возобновить переговоры

Россия призывает стороны нагорнокарабахского конфликта проявлять максимальную сдержанность, не допускать вмешательства третьих стран и на практике вести дело к прекращению огня и возобновлению переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА «Новости».

Она отметила, что в течение недели обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахе оставалась напряженной, стороны проводили взаимные обстрелы, пострадали в том числе и гражданские объекты. Захарова подчеркнула, что необходимо проявлять крайнюю сдержанность и избегать ударов по мирному населению.

«Необходимо на практике вести дело к прекращению огня, деэскалации напряженности и возобновлению переговоров с целью достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов», — сказала официальный представитель МИД России.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Азербайджан заявил о нарушении Арменией режима прекращения огня

— Встреча Пашиняна и Алиева на данный момент не планируется

— Алиев требует от Еревана график вывода армянских сил из Карабаха