Париж пригрозил Анкаре санкциями из-за резких высказываний Эрдогана
Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан осудил резкие высказывания турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Франции и ее руководства, допустив возможность санкций, передает радиостанция Europe 1.
«Президент Эрдоган сейчас регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия, даже ненависти», — заявил Ле Дриан.
Он отметил, что это направлено не только против Франции, так как существует полная европейская солидарность по данному вопросу. В связи с этим французская сторона настаивает, чтобы Турция отказалась от такой логики.
Министр также напомнил, что Европейский совет решил, что примет необходимые меры в отношении Анкары.
Ранее Эрдоган обвинил президента Франции Эммануэля Макрона, защищавшего право на карикатуру, в том числе на пророка Мухаммеда, в кампании ненависти против ислама. Он также подверг сомнению психическое здоровье главы Франции.
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