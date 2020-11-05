Париж пригрозил Анкаре санкциями из-за резких высказываний Эрдогана

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан осудил резкие высказывания турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Франции и ее руководства, допустив возможность санкций, передает радиостанция Europe 1.

«Президент Эрдоган сейчас регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия, даже ненависти», — заявил Ле Дриан.

Он отметил, что это направлено не только против Франции, так как существует полная европейская солидарность по данному вопросу. В связи с этим французская сторона настаивает, чтобы Турция отказалась от такой логики.

Министр также напомнил, что Европейский совет решил, что примет необходимые меры в отношении Анкары.

Ранее Эрдоган обвинил президента Франции Эммануэля Макрона, защищавшего право на карикатуру, в том числе на пророка Мухаммеда, в кампании ненависти против ислама. Он также подверг сомнению психическое здоровье главы Франции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Волки Эрдогана: Франция запретит турецкую группировку

— Франция призывает Евросоюз принять меры против Турции

— Эрдоган подал в суд на журнал Charlie Hebdo из-за карикатуры