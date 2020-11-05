Курц призвал Европу создать альянс для борьбы с терроризмом

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал страны Европы создать альянс для борьбы с терроризмом. Об этом он заявил на заседании Национального совета Австрии, передает «Интерфакс».

«Мы никогда не сможем понять, почему есть люди, которые так ненавидят нашу свободу и нашу демократию, должен появиться широкий европейский альянс с тем, чтобы с терроризмом можно было бы бороться сообща», — подчеркнул австрийский лидер.

Канцлер назвал терроризм «тикающей бомбой с часовым механизмом».

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России). Ранее МВД Австрии заявило, что боевик действовал в одиночку.

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