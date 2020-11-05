В Кремле оценили план Киева по урегулированию в Донбассе

Предложение Киева о проведении выборов в Донбассе при условии демилитаризации региона и передачи границы расходится с минскими договоренностями, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности зафиксированных в минских договоренностях», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» содержит предложение о демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения в Донбассе местных выборов 31 марта 2021 года.

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