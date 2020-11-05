В Кремле решили дождаться ясности в происходящем на выборах в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о ситуации с выборами в США.

«Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и обстановка в стране не дают возможности каким-то образом это прокомментировать. Мы предпочитаем взять паузу и дождаться ясности в происходящем», — сказал он.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Американцы выбирали президента и вице-президента, а также определяли новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Оглашение итогов затягивается. На данный момент лидирует Байден. Однако Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы». Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.

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