В Кремле решили дождаться ясности в происходящем на выборах в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о ситуации с выборами в США.
«Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и обстановка в стране не дают возможности каким-то образом это прокомментировать. Мы предпочитаем взять паузу и дождаться ясности в происходящем», — сказал он.
3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Американцы выбирали президента и вице-президента, а также определяли новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Оглашение итогов затягивается. На данный момент лидирует Байден. Однако Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы». Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Хуже некуда»: какими будут отношения США и РФ после выборов в Америке