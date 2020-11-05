Премьер-министр Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не планируют проводить встречу по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу армянского внешнеполитического ведомства Зограба Мнацаканяна.

«Встреча Пашиняна и Алиева на данный момент не планируется. Мы скажем, когда будет предусмотрена такая встреча», — заявил Мнацаканян.

Он отметил, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана также не планируется.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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