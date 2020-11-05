В ГД внесли проект о пожизненной неприкосновенности экс-президента

Внесенный в Госдуму законопроект в развитие поправок в конституцию предусматривает, что бывшему президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Его слова передает РИА «Новости».

Клишас пояснил, что сейчас экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за действия, совершенные в период нахождения на посту главы государства. Он не может быть также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или досмотру, если речь идет о делах, связанных с исполнением им полномочий президента.

Законопроект же исключает указание на сроки совершения преступлений, уточнил Клишас.

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