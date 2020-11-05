Познер спрогнозировал последствия «двоевластия» в США для России

Ситуация с выборами президента Соединенных Штатов может обернуться «двоевластием», однако это вряд ли скажется на отношениях с Россией, считает Владимир Познер. Слова журналиста приводятся на его сайте.

Он призвал не ожидать позитивных изменений во взаимоотношениях стран вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах.

«Российское руководство довольно давно пришло к выводу, что «что в лоб, что по лбу». Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда, такими же они останутся, по крайней мере, еще на один срок», — заявил телеведущий.

При этом он считает, что переизбрание Дональда Трампа позволит ему действовать более свободно, смело и независимо. В этом случае Трамп предпримет какие-то шаги, которые могли бы «понравиться» России, допускает Познер.

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Журналист является гражданином РФ, США и Франции.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Американцы выбирали президента и вице-президента, также определяли новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Оглашение итогов затягивается.