Мэр Красноярска вернулся к работе после карантина из-за коронавируса
Антон Демидов
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Мэр Красноярска Сергей Еремин написал в своем в Instagram, что он вернулся к работе после карантина из-за обнаруженного у него ранее коронавируса.
«Сегодня завершился мой карантин. Наконец, вышел на улицу, как обычно прогулялся до работы пешком», — сообщил градоначальник.
20 октября Еремин рассказал, что у него и его дочери выявили коронавирусную инфекцию нового типа.
По последним данным, с начала пандемии в регионе выявлено 27 650 случаев COVID-19.
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