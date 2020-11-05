Мэр Красноярска вернулся к работе после карантина из-за коронавируса

Мэр Красноярска Сергей Еремин написал в своем в Instagram, что он вернулся к работе после карантина из-за обнаруженного у него ранее коронавируса.

«Сегодня завершился мой карантин. Наконец, вышел на улицу, как обычно прогулялся до работы пешком», — сообщил градоначальник.

20 октября Еремин рассказал, что у него и его дочери выявили коронавирусную инфекцию нового типа.

По последним данным, с начала пандемии в регионе выявлено 27 650 случаев COVID-19.

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