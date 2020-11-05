Штаб Трампа требует не учитывать поздно пришедшие по почте бюллетени в Джорджии

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал в среду, 4 ноября, в суд Джорджии иск с требованием не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия, передает Associated Press.

Агентство до этого сообщало, что штаб Трампа подал иск с требованием остановить подсчет голосов.

Ранее штаб Трампа направил в суды иски о приостановке подсчета голосов в штатах Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.