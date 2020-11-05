Fox News: Байдену остается победить в Неваде для избрания президентом

Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада для избрания президентом. Об этом следует из прогноза Fox News.

По оценкам телеканала, Байден выигрывает в штате Мичиган. Там он заручится поддержкой 16 выборщиков. Всего у этого кандидата — 264 голосов выборщиков.

Канал отмечает, что Невада, где лидирует Байден, дает шесть голосов выборщиков, которые нужны политику для победы на выборах.

Если он их получит, то наберет минимально необходимые 270 голосов выборщиков.

Согласно данным канала, действующий президент США Дональд Трамп пока набрал 214 голосов.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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