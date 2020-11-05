Мэр Рима заразилась коронавирусом

Мэр Рима Вирджиния Раджи сообщила, что у нее выявили коронавирус нового типа. Об этом она написала в своем Facebook.

Чиновница отметила, что после выявленного заражения она чувствует себя хорошо и у нее отсутствуют симптомы заражения. На время болезни она намерена работать из дома в режиме изоляции.

«Я хочу сообщить вам, что на прошлой неделе я общалось с человеком, у которого сегодня был выявлен положительный результат на COVID-19», - написала Раджи.

Мэр отметила, что на время болезни она собирается работать из дома и соблюдать режим самоизоляции.

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