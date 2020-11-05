CNN: Байден выигрывает в штате Мичиган

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выигрывает в штате Мичиган, в котором разыгрывается 16 голосов выборщиков. Такой прогноз дает CNN.

Согласно оценкам телеканала, действующий президент США Дональд Трамп получает 213 голосов, а Байден — 253.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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