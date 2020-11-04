Штаб Трампа требует «помешать демократам прятать бюллетени» в Пенсильвании

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск о прошедшем в штате Пенсильвания голосовании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Члены штаба уточняют, что требуют приостановить подсчет голосов на участке до тех пор, пока наблюдатели от Республиканской партии не будут допущены на участок.

В иске представители президентской кампании Трампа требуют от суда «помешать демократам прятать бюллетени» на избирательном участке в Пенсильвании.

Кроме того, на странице штаба в Twitter заявляется, что республиканец одержал победу на участке.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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