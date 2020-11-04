СМИ: Байден победил в «колеблющемся» штате Висконсин

Кандидат от демократов Джо Байден победил в «колеблющемся» штате Висконсин, обогнав действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

Тем не менее, власти штата пока не подвели официальных итогов.

Такая же ситуация сложилась в Аризоне. Байден уже объявил о своей победе, хотя подсчет голосов еще не закончился.

Если данные по Аризоне и Висконсину подтвердятся, то это означает, что демократ на данный момент получает 248 голосов выборщиков против 214 голосов у Трампа (50,2% и 48,2% соответственно).

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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