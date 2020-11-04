Висконсин ответил Трампу на требование по пересчету голосов в штате

Глава избиркома штата Висконсин Меган Вулф ответила на требование штаба действующего президента США Дональда Трампа, который призывает к пересчету голосов в штате. Об этом сообщает телеканал CNN.

Она отметила, что соответствующая процедура не требуется, поскольку процедура подсчета проходила корректно и в рамках закона.

Однако, по ее словам, в штате уже есть опыт проведения пересчета голосов, который также проводился в рамках избирательного процесса в 2016 году.

«Мы работаем сейчас с чиновниками на местах, чтобы убедиться, что мы готовы на случай, если будет потребован пересчет», — заключила Вулф.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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