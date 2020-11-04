Штаб Трампа начал сбор средств для защиты честности выборов

Штаб действующего президента США Дональда Трампа начал сбор средств для защиты честности президентских выборов. Об этом сообщается в Twitter штаба.

«Нам нужна ваша помощь, чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов», — написал штаб.

К сообщению приложена ссылка, где можно сделать пожертвования. На сайте говорится: «Демократы пытаются украсть эти выборы! Президент нуждается в вашей помощи!».

Ранее кандидат от демократов объявил о создании фонда защиты выборов.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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