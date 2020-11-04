Джулиани приедет в Филадельфию из-за «массовых нарушений» в ходе выборов

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что намерен посетить штат Филадельфия с командой юристов. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что направляется в штат из-за «массовых нарушений» в процессе подсчета голосов на выборах президента США.

По его словам, результаты Трампа при подсчете 75% бюллетеней возросли на 550 тыс. голосов.

Джулиани призвал «не дать хакерам-демократам из Филадельфии украсть эти результаты».

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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