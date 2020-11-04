Штаб Трампа подал иск в Мичигане о приостановке подсчета голосов

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на невозможность отслеживать подсчет. Об этом сообщается в Twitter штаба.

«Мы сегодня подали иск в суд в Мичигане с тем, чтобы приостановить подсчет до того, как будет предоставлен значительный доступ. Мы также требуем изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа», — говорится в сообщении.

В Мичигане (16 выборщиков) лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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