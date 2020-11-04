Байден создал фонд защиты выборов

Кандидат от демократов Джо Байден объявил в Twitter о создании фонда защиты выборов.

«Для того, чтобы гарантировать подсчет каждого голоса, мы начинаем крупнейшую инициативу по защите выборов. Потому что не Дональду Трампу решать исход выборов — это делает американский народ. Вложитесь в новый «Фонд борьбы Байдена», — написал Байден.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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