Штаб Трампа требует пересчитать голоса в Висконсине

Штаб действующего президента США Дональда Трампа требует пересчитать голоса избирателей в ключевом штате Висконсин. Об этом сообщается в Twitter штаба.

Команда Трампа подчеркнула, что выявленные нарушения ставят под сомнения достоверность результатов.

Ранее власти ключевого штата Висконсин (10 голосов выборщиков) обработали все бюллетени на всеобщих выборах в США, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на главу избирательной комиссии штата Меган Вулф.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в США в режиме онлайн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден увеличил отрыв от Трампа в штате Мичиган до 0,6%

— Байден выступит с обращением

— СМИ: Байден получил наибольшее число голосов в истории американских выборов