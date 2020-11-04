Путин и Лукашенко обсудили коронавирус, Карабах и Белоруссию

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским президентом Александром Лукашенко обсудил ситуацию с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Они высоко оценили сотрудничество стран в борьбе с распространением инфекции. Кроме того, стороны отметили важность решения о поставках российской вакцины «Спутник V» в Белоруссию.

Президенты также подтвердили настрой на укрепление союзнических взаимоотношений. По их словам, страны продолжат выполнять свои обязательства по заключенным ранее контрактам.

Также Лукашенко рассказал Путину о текущей политической ситуации в Белоруссии. Белорусский президент поздравил Путина и россиян с Днем народного единства.

В заявлении на сайте президента России сказано, что политики также обсудили продолжающийся конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе.

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