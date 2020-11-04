СМИ: Байден получил наибольшее число голосов в истории американских выборов

Кандидат от демократов Джо Байден уже получил наибольшее число голосов избирателей в истории американских выборов. Об этом пишет Fox News.

Байден уже получил 69 786 232 голоса и в настоящий момент опережает действующего главу государства Дональда Трампа. Отмечается, что он уже побил рекорд бывшего президента США Барака Обамы, установленный в 2008 году.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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