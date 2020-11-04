СМИ: Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным
Ника Пикекатлет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram «Пул первого» со ссылкой на источник.
Собеседник СМИ уточнил, что разговор политиков уже завершился.
Канал отмечает, что в ближайшее время ожидается появление подробностей о предмете разговора двух лидеров.
«Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждем подробности», — добавляет канал.
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