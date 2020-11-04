СМИ: Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram «Пул первого» со ссылкой на источник.

Собеседник СМИ уточнил, что разговор политиков уже завершился.

Канал отмечает, что в ближайшее время ожидается появление подробностей о предмете разговора двух лидеров.

«Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждем подробности», — добавляет канал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин рассказал, что может стать выходом из ситуации в Белоруссии

— Песков рассказал о глубоких отношениях РФ с Белоруссией

— Лукашенко заявил, что у Белоруссии и РФ нет друзей, кроме друг друга