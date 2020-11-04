Байден выступит с обращением

Кандидат от демократов на президентских выборах в США Джо Байден в течение дня выступит с обращением к американцам, пишет ТАСС со ссылкой на менеджера предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон.

«Мы ожидаем, что спустя некоторое время в течение дня вице-президент выступит с обращением к американцам», — заявила она.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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