Байден увеличил отрыв от Трампа в штате Мичиган до 0,6%

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден сильнее увеличил отрыв от своего противника кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Мичиган. Об этом сообщает Fox News.

По данным СМИ, демократ увеличил разрыв до 0,6%.

Так, после обработки 96% бюллетеней свои голоса за Трампа отдали 48,9%, а за Байдена — 49,5%.

СМИ уточняет, что демократ сначала догнал, а затем опередил кандидата-республиканца. Всего в штате Мичиган разыгрываются 16 голосов.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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