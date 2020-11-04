Штаб Трампа надеется на пересчет голосов в Висконсине

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа надеется на пересчет голосов в колеблющемся штате Висконсин, заявил менеджер предвыборной кампании главы государства Уильям Степин. Об этом пишет Fox News.

По его словам, Висконсин «требует повторного подсчета голосов».

Ранее штаб кандидата Джо Байдена заявил, что демократ победил в Висконсине, что дает ему 10 голосов выборщиков.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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