Штаб Байдена уверен в победе демократа на выборах

Демократ Джо Байден победит на президентских выборах, заявила менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон. Об этом пишет ТАСС.

«Самое главное, что я хотела сказать, — это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах. Он будет следующим президентом Соединенных Штатов», — сказала менеджер демократа.

В штабе подчеркнули, что Байден победил в колеблющихся штатах Висконсин, Мичиган, Невада и Пенсильвания.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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