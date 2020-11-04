СМИ: явка на выборах в США оказалась самой высокой за 120 лет

Явка на президентских выборах в США оказалась самой высокой за 120 лет, пишет издание The Hill со ссылкой на предварительные данные проекта United States Election Project.

«Это не стандартно. На президентских выборах 2020 года отмечена самая высокая за 120 лет явка», — приводятся слова профессора политологии из Университета Флориды Майкла МакДональда, возглавляющего проект.

Политолог добавил, что по предварительной информации на выборах проголосовали 160 млн человек, то есть явка составила 66,9%. В 1900 году явка достигала 73,7%. МакДональд отметил, что подсчет голосов продолжается, поэтому данные по явке будут уточняться.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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