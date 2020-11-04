Трамп назвал «очень странной» потерю лидерства в ключевых штатах

Президент США Дональд Трамп назвал «странным» наблюдаемые в последние часы внезапные укрепления позиций демократов в некоторых штатах на выборах главы государства.

«Вчера вечером я лидировал, местами уверенно, во многих ключевых штатах. Почти во всех случаях это штаты, которыми управляют демократы. Затем все стало волшебным образом меняться, неожиданно были обнаружены груды неподсчитанных бюллетеней», — написал он в Twitter.

Происходящее Трамп назвал «очень странным», выделив эту фразу заглавными буквами.

Ранее американский лидер предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

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