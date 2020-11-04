Франция намерена сохранить отношения с США после выборов

Представитель МИД Франции заявил, что страна считает приоритетом сохранение отношений с США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отказался от комментариев в отношении предстоящих результатов выборов президента США.

«Трансатлантические отношения с Соединенными Штатами были и останутся приоритетом для Франции и европейцев», — заявил французский дипломат.

Кроме того, он привел слова главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана, который отметил решимость «для укрепления потенциала и действий европейцев» для усиления сотрудничества в рамках трансатлантических отношений.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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