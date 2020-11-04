ЦИК Молдавии утвердила 15 ноября датой II тура президентских выборов

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Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании утвердила 15 ноября датой II тура президентских выборов, сообщил председатель ЦИК Дорин Чимил. Об этом пишет РИА «Новости».

«ЦИК постановила утвердить проведение второго тура выборов президента Молдавии 15 ноября 2020 года», — сказал Чимил.

Ранее кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду обошла действующего президента Молдавии Игоря Додона на первом туре президентских выборов. Санду набрала 36,03% голосов, Додон — 32,7% голосов.

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