Байден обошел Трампа в важном для победы штате Мичиган

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обошел действующего главу государства Дональда Трампа в важном для победы штате Мичиган, пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

По результатам обработки 94% бюллетеней Байден набирает 49,3%, Трамп – 49,1%. В Мичигане разыгрывается 16 голосов выборщиков.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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