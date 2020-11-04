Послы ЕС согласовали новые санкции против Лукашенко

Постоянные представители стран — членов Европейского союза на заседании комитета (COREPER) согласовали новые санкции по Белоруссии, в том числе против президента республики Александра Лукашенко. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

«Да, согласован соответствующий пункт повестки заседания», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в санкционный список будут включены 15 человек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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